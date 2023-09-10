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Генштаб просит украинцев сообщать о позициях радаров РФ в оккупации: как это сделать

Украина, Воскресенье 10 сентября 2023 23:23
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Генштаб просит украинцев сообщать о позициях радаров РФ в оккупации: как это сделать Фото: Иллюстративное фото (рус СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинцы в оккупации могут сообщать о вражеских комплексах связи и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в "єВорог", чтобы дроны ВСУ работали еще эффективнее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Помогите нашим бойцам использовать военные технологии на полную. Сообщайте в чатбот "єВорог" о комплексах связи и средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Эта техника позволяет вражеским подразделениям обмениваться информацией и глушит нашу связь", - говорится в сообщении.

Что именно интересует представителей Генштаба

  • РЭБ "Житель";
  • Редут "2УС";
  • "Борисоглебск";
  • "Репеллент".

Генштаб просит украинцев сообщать о позициях радаров РФ в оккупации: как это сделать

Фото: Примеры техники РФ (facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Генштабе добавили, что отправлять информацию стоит, если рядом нет оккупантов. Также украинцев призывают удалять данные с мобильного устройства, как только информация о позициях вражеской технике будет отправлена представителям ВСУ.

"Сообщайте о технике оккупанта с главного экрана в приложении "Действие" или по ссылке", - написали в Генеральном штабе ВСУ.

ВСУ уничтожают россиян

Украинские военные уничтожили скопление вражеской пехоты на Бахмутском направлении. Россияне пытались скрыться в разбитых постройках.

Также Силы обороны Украины уничтожили склад военного снаряжения россиян вблизи пгт Мироновский в Донецкой области.

Украинские защитники уничтожили российский катер "Тунец" в Черном море. В ходе операции было ликвидировано 6 оккупантов.

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