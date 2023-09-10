Генштаб просит украинцев сообщать о позициях радаров РФ в оккупации: как это сделать
Украинцы в оккупации могут сообщать о вражеских комплексах связи и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в "єВорог", чтобы дроны ВСУ работали еще эффективнее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
"Помогите нашим бойцам использовать военные технологии на полную. Сообщайте в чатбот "єВорог" о комплексах связи и средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Эта техника позволяет вражеским подразделениям обмениваться информацией и глушит нашу связь", - говорится в сообщении.
Что именно интересует представителей Генштаба
- РЭБ "Житель";
- Редут "2УС";
- "Борисоглебск";
- "Репеллент".
Фото: Примеры техники РФ (facebook.com/GeneralStaff.ua)
В Генштабе добавили, что отправлять информацию стоит, если рядом нет оккупантов. Также украинцев призывают удалять данные с мобильного устройства, как только информация о позициях вражеской технике будет отправлена представителям ВСУ.
"Сообщайте о технике оккупанта с главного экрана в приложении "Действие" или по ссылке", - написали в Генеральном штабе ВСУ.
ВСУ уничтожают россиян
Украинские военные уничтожили скопление вражеской пехоты на Бахмутском направлении. Россияне пытались скрыться в разбитых постройках.
Также Силы обороны Украины уничтожили склад военного снаряжения россиян вблизи пгт Мироновский в Донецкой области.
Украинские защитники уничтожили российский катер "Тунец" в Черном море. В ходе операции было ликвидировано 6 оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.