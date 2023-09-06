ua en ru
Ср, 06 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські артилеристи знищили скупчення піхоти росіян в районі Бахмута (відео)

Бахмут, Середа 06 вересня 2023 13:17
UA EN RU
Українські артилеристи знищили скупчення піхоти росіян в районі Бахмута (відео) Фото: ЗСУ знищили скупчення ворожої піхоти на Бахмутському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові знищили скупчення ворожої піхоти на Бахмутському напрямку. Росіяни намагалися сховатися в розбитих будівлях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 3-ї ОШБ.

"Здійснюємо удари по скупченню живої сили ворога під час пересування", - йдеться в повідомленні.

За даними військових, росіяни намагались сховатися у напіврозбитих будівлях, але артилерійський снаряд дістав їх і там.

Ситуація в Бахмуті та на Бахмутському напрямку

Як розповів генерал Олександр Сирський, окупанти не залишають своїх планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей і наполегливо готуються взяти реванш і перехопити оперативну ініціативу. Зокрема, на Бахмутському напрямку тривають запеклі бої, ворог намагається утримати займані позиції.

Як уточнив спікер Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук в ефірі телемарафону, ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, просунувшись на південь від звільненого Роботиного Запорізької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Бахмут
NEWS
Умєров став новим міністром оборони України
Умєров став новим міністром оборони України
DAILY
Умєров замість Резнікова. Як шукали нового міністра оборони і чого від нього чекають
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Умєров замість Резнікова. Як шукали нового міністра оборони і чого від нього чекають