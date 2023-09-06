Українські артилеристи знищили скупчення піхоти росіян в районі Бахмута (відео)

Українські військові знищили скупчення ворожої піхоти на Бахмутському напрямку. Росіяни намагалися сховатися в розбитих будівлях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 3-ї ОШБ.

"Здійснюємо удари по скупченню живої сили ворога під час пересування", - йдеться в повідомленні.

За даними військових, росіяни намагались сховатися у напіврозбитих будівлях, але артилерійський снаряд дістав їх і там.



Ситуація в Бахмуті та на Бахмутському напрямку

Як розповів генерал Олександр Сирський, окупанти не залишають своїх планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей і наполегливо готуються взяти реванш і перехопити оперативну ініціативу. Зокрема, на Бахмутському напрямку тривають запеклі бої, ворог намагається утримати займані позиції.

Як уточнив спікер Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук в ефірі телемарафону, ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, просунувшись на південь від звільненого Роботиного Запорізької області.