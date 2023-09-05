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ЗСУ знищили склад військового спорядження росіян поблизу Горлівки

Миронівський, Вівторок 05 вересня 2023 18:56
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ЗСУ знищили склад військового спорядження росіян поблизу Горлівки Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України знищили склад військового спорядження росіян поблизу смт Миронівський у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

Близько 14:30 українські військові знищили склад військового спорядження окупантів поблизу смт Миронівський.

ЗСУ знищили склад військового спорядження росіян поблизу Горлівки

Фото: Миронівський (google.com/maps)

Цей населений пункт розташований поблизу окупованої Горлівки у Донецькій області.

Більше жодної інформації про втрати ворога не повідомили, на відео можна побачити наслідки атаки ЗСУ.

Втрати Росії

Українські військові ліквідували минулої доби ще 560 російських загарбників, таким чином загальні втрати російської армії в нашій країні перевищили в живій силі 265 тисяч.

Російські військові за серпень втратили військової техніки щонайменше на 1,2 млрд доларів. Так, за два тижні Росія втратила два бомбардувальники Ту-22М3, чотири транспортні літаки Іл-76, пускову установку С-400 "Тріумф" і РЛС "Предел-Е".

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