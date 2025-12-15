Генштаб підтвердив ураження одного з ключових ГПЗ Росії

В ніч на понеділок, 15 грудня, Сили оборони України уразили Астраханський газопереробний завод. На його території було зафіксовано вибухи та масштабну пожежу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ та Сили спеціальних операцій в Telegram.
"З метою зниження спроможностей противника з виробництва вибухових речовин у ніч на 15 грудня Сили оборони України успішно уразили стратегічний об’єкт противника - Астраханський газопереробний завод", - пише Генштаб.
Внаслідок атаки на території Астраханського ГПЗ було зафіксовано вибухи та масштабну пожежу.
Сили спецоперацій повідомили, що уразили російське підприємство спільно з Силами безпілотних систем.
"У ніч на 15 грудня 2025 року підрозділами "deep strike" Сил спеціальних операцій у взаємодії з Силами безпілотних систем уражено Астраханський газопереробний завод, що належить "Газпрому" і розташований у Астраханській області, біля Каспійського моря", - йдеться у дописі.
Зазначається, що Астраханський ГПЗ є одним з ключових підприємств нафтогазової галузі Росії. Він переробляє природний газ та газовий конденсат у бензин, дизпаливо і паливний мазут, які в подальшому використовуються у військових цілях.
Щороку ГПЗ виробляє до 3,5 мільйона тонн сірки, яка використовується для виготовлення вибухівки підприємствами російського ВПК.
Нагадаємо, у ніч на 13 грудня дрони атакували нафтопереробний завод у російському Саратові. Відомо, що НПЗ тільки нещодавно відновив свою роботу.
Днем раніше Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області РФ. Також було завдано ударів по складу боєприпасів та місцях зосередження окупантів на Донеччині.
У ніч на 6 грудня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по важливих для російських військ об’єктах у Рязанській області РФ та на тимчасово окупованій Луганській області.