Генштаб подтвердил поражение одного из ключевых ГПЗ России

Иллюстративное фото: на территории Астраханского ГПЗ зафиксированы взрывы и пожар после ночного удара (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В ночь на понедельник, 15 декабря, Силы обороны Украины поразили Астраханский газоперерабатывающий завод. На его территории были зафиксированы взрывы и масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ и Силы специальных операций в Telegram.

"С целью снижения возможностей противника по производству взрывчатых веществ в ночь на 15 декабря Силы обороны Украины успешно поразили стратегический объект противника - Астраханский газоперерабатывающий завод", - пишет Генштаб.

В результате атаки на территории Астраханского ГПЗ были зафиксированы взрывы и масштабный пожар.

Силы спецопераций сообщили, что поразили российское предприятие совместно с Силами беспилотных систем.

"В ночь на 15 декабря 2025 года подразделениями "deep strike" Сил специальных операций во взаимодействии с Силами беспилотных систем поражен Астраханский газоперерабатывающий завод, принадлежащий "Газпрому" и расположенный в Астраханской области, у Каспийского моря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Астраханский ГПЗ является одним из ключевых предприятий нефтегазовой отрасли России. Он перерабатывает природный газ и газовый конденсат в бензин, дизтопливо и топливный мазут, которые в дальнейшем используются в военных целях.

Ежегодно ГПЗ производит до 3,5 миллиона тонн серы, которая используется для изготовления взрывчатки предприятиями российского ВПК.

 

Удары по нефтяной отрасли РФ

Напомним, в ночь на 13 декабря дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Саратове. Известно, что НПЗ только недавно возобновил свою работу.

Днем ранее Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области РФ. Также были нанесены удары по складу боеприпасов и местам сосредоточения оккупантов в Донецкой области.

В ночь на 6 декабря подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по важным для российских войск объектам в Рязанской области РФ и на временно оккупированной Луганской области.

