Генштаб підтвердив удар по нафтовому терміналу в Криму та знищення ще трьох об'єктів РФ

Генштаб ЗСУ підтвердив удар по нафтовому терміналу в окупованому Криму, а також ураження ще кількох ворожих об'єктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генштабу.
"За уточненими даними, підтверджено повторне ураження в ніч на 13 жовтня 2025 року підприємства "Морской нєфтяной тєрмінал" у тимчасово окупованій Феодосії, ТОТ АР Крим", - повідомили в пресслужбі.
Зазначається, що нафтовий термінал у Феодосії є важливою логістичною ланкою в забезпеченні армії ворога пально-мастильними матеріалами. Загальний об’єм нафтопродуктів, що могли зберігатися в резервуарах, становить близько 193 тис. куб. м.
Також Генштаб нагадує, що тоді в результаті удару по нафтовому терміналу ворога було пошкоджено 16 резервуарів з пальним, які вціліли після попередньої атаки. На території підприємства спалахнула масштабна пожежа.
Також в Генштабі підтвердили ураження ще трьох об'єктів ворога.
Мова йде про радіолокаційну станцію РЛС П-18 в Криму та пункт управління дронами на окупованій території Херсонщини.
Ще відомо, що Сили оборони знищили склад боєприпасів росіян у районі Макіївки на Донеччині.
Фото: Сили оборони нищать стратегічні об'єкти РФ (t.me/GeneralStaffZSU)
Нагадаємо, в ніч на 13 жовтня українські дрони вдарили по низці об’єктів у тимчасово окупованому Криму, які працюють на війну проти України.
Мова йде про нафтовий термінал у Феодосії та підстанції ворога.
Також повідомлялось про перший удар по нафтовому терміналу в Феодосії, що Генштаб також підтвердив 6 жовтня. Тоді виникла пожежа, яку не могли погасити кілька днів.