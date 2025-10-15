Генштаб підтвердив удар по нафтовому терміналу в Криму та знищення ще трьох об'єктів РФ

Удар по нафтовому терміналу в Феодосії

"За уточненими даними, підтверджено повторне ураження в ніч на 13 жовтня 2025 року підприємства "Морской нєфтяной тєрмінал" у тимчасово окупованій Феодосії, ТОТ АР Крим", - повідомили в пресслужбі.

Зазначається, що нафтовий термінал у Феодосії є важливою логістичною ланкою в забезпеченні армії ворога пально-мастильними матеріалами. Загальний об’єм нафтопродуктів, що могли зберігатися в резервуарах, становить близько 193 тис. куб. м.

Також Генштаб нагадує, що тоді в результаті удару по нафтовому терміналу ворога було пошкоджено 16 резервуарів з пальним, які вціліли після попередньої атаки. На території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

Ураження ще кількох об'єктів РФ

Також в Генштабі підтвердили ураження ще трьох об'єктів ворога.

Мова йде про радіолокаційну станцію РЛС П-18 в Криму та пункт управління дронами на окупованій території Херсонщини.

Ще відомо, що Сили оборони знищили склад боєприпасів росіян у районі Макіївки на Донеччині.

Фото: Сили оборони нищать стратегічні об'єкти РФ (t.me/GeneralStaffZSU)