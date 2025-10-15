Генштаб подтвердил удар по нефтяному терминалу в Крыму и уничтожение еще трех объектов РФ

Удар по нефтяному терминалу в Феодосии

"По уточненным данным, подтверждено повторное поражение в ночь на 13 октября 2025 года предприятия "Морской нефтяной терминал" во временно оккупированной Феодосии, ВОТ АР Крым", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что нефтяной терминал в Феодосии является важным логистическим звеном в обеспечении армии врага горюче-смазочными материалами. Общий объем нефтепродуктов, которые могли храниться в резервуарах, составляет около 193 тыс. куб. м.

Также Генштаб напоминает, что тогда в результате удара по нефтяному терминалу врага было повреждено 16 резервуаров с горючим, которые уцелели после предыдущей атаки. На территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.

Поражение еще нескольких объектов РФ

Также в Генштабе подтвердили поражение еще трех объектов врага.

Речь идет о радиолокационной станции РЛС П-18 в Крыму и пункте управления дронами на оккупированной территории Херсонщины.

Еще известно, что Силы обороны уничтожили склад боеприпасов россиян в районе Макеевки в Донецкой области.

Фото: Силы обороны уничтожают стратегические объекты РФ (t.me/GeneralStaffZSU)