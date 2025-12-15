ua en ru
Генштаб оновив втрати РФ за добу: мінус майже тисяча солдатів, 653 дрони та 64 артсистеми

Україна , Понеділок 15 грудня 2025 08:00
Фото: українські військові збільшують втрати ворога на фронті (Facebook)
Автор: Марина Балабан

За останню добу, з 14 на 15 грудня, росіяни втратили на фронті ще 980 солдатів. Також ЗСУ знищили 64 артсистеми та 653 безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

У звіті вказано, що з 24 лютого 2022 року до 15 грудня 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

  • особового складу - близько 1 189 470 (+980) осіб;
  • танків - 11 412 (+2) од;
  • бойових броньованих машин - 23 731 (+10) од;
  • артилерійських систем - 35 105 (+64) од;
  • РСЗВ - 1 570 (+3) од;
  • засоби ППО - 1 261 (+2) од;
  • літаків - 432 од;
  • гелікоптерів - 347 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 90 777 (+653) од;
  • крилаті ракети - 4 073 од;
  • кораблі / катери - 28 од;
  • підводні човни - 1 од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 70 005 (+207) од;
  • спеціальна техніка - 4 026.



Ситуація на фронті

Як повідомляв Генштаб, станом на 22:00 14 грудня відбулося 148 бойових зіткнень.

Росія завдала 42 авіаційних ударів, скинувши 103 керовані бомби. Окрім того, загарбники залучили для ураження 4003 дрони-камікадзе та здійснили 3703 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Також Генштаб повідомляв, що в ніч на 14 грудня Сили оборони уразили Афіпський нафтопереробний завод, нафтобазу в Урюпінську та низку об’єктів ворога на тимчасово окупованих територіях України.

До цього, 12 грудня, Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області РФ. Також було завдано ударів по складу боєприпасів та місцях зосередження окупантів на Донеччині.

