Генштаб оновив втрати РФ за добу: мінус майже тисяча солдатів, 653 дрони та 64 артсистеми

За останню добу, з 14 на 15 грудня, росіяни втратили на фронті ще 980 солдатів. Також ЗСУ знищили 64 артсистеми та 653 безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

У звіті вказано, що з 24 лютого 2022 року до 15 грудня 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

Ситуація на фронті

Як повідомляв Генштаб, станом на 22:00 14 грудня відбулося 148 бойових зіткнень.

Росія завдала 42 авіаційних ударів, скинувши 103 керовані бомби. Окрім того, загарбники залучили для ураження 4003 дрони-камікадзе та здійснили 3703 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Також Генштаб повідомляв, що в ніч на 14 грудня Сили оборони уразили Афіпський нафтопереробний завод, нафтобазу в Урюпінську та низку об’єктів ворога на тимчасово окупованих територіях України.

До цього, 12 грудня, Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області РФ. Також було завдано ударів по складу боєприпасів та місцях зосередження окупантів на Донеччині.