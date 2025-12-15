Генштаб обновил потери РФ за сутки: минус почти тысяча солдат, 653 дрона и 64 артсистемы
За последние сутки, с 14 на 15 декабря, россияне потеряли на фронте еще 980 солдат. Также ВСУ уничтожили 64 артсистемы и 653 беспилотника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
В отчете указано, что с 24 февраля 2022 года по 15 декабря 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:
- личного состава - около 1 189 470 (+980) чел;
- танков - 11 412 (+2) ед;
- боевых бронированных машин - 23 731 (+10) ед;
- артиллерийских систем - 35 105 (+64) ед;
- РСЗО - 1 570 (+3) ед;
- средства ПВО - 1 261 (+2) ед;
- самолетов - 432 ед;
- вертолетов - 347 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 90 777 (+653) ед;
- крылатые ракеты - 4 073 ед;
- корабли / катера - 28 ед;
- подводные лодки - 1 ед;
- автомобильная техника и автоцистерны - 70 005 (+207) ед;
- специальная техника - 4 026.
Ситуация на фронте
Как сообщал Генштаб, по состоянию на 22:00 14 декабря произошло 148 боевых столкновений.
Россия нанесла 42 авиационных удара, сбросив 103 управляемые бомбы. Кроме того, захватчики привлекли для поражения 4003 дроны-камикадзе и осуществили 3703 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.
Также Генштаб сообщал, что в ночь на 14 декабря Силы обороны поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод, нефтебазу в Урюпинске и ряд объектов врага на временно оккупированных территориях Украины.
До этого, 12 декабря, Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области РФ. Также были нанесены удары по складу боеприпасов и местам сосредоточения оккупантов в Донецкой области.