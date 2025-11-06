Генштаб: оборонців Покровська посилено, вживаються заходи щодо блокування ворога

У Покровську тривають заходи щодо блокування ворога, який намагається просочуватися в місто. При цьому оборону території посилено, залучені додаткові штурмові підрозділи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб в Telegram.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 93 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Маяк, Никанорівка, Федорівка, Червоний Лиман, Миролюбівка, Покровськ, Лисівка, Звірове, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Філія та Ялта. В деяких локаціях бої точаться дотепер.

Відомо, що зокрема залучені штурмові підрозділи: 425 ОШП, оператори Сил безпілотних систем, зведені групи Сил спеціальних операцій, Військова служба правопорядку, ЗСУ, Служба безпеки України, Нацгвардія та Головне управління розвідки. Посилено військові частини, які обороняють місто.

"Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися. В Покровську Сили оборони України здійснюють ударно-пошукові дії", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Покровську

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що українські захисники системно знищують ворога у Покровську Донецької області та в прилеглих районах. Усі складові Сил оборони України роблять внесок в знищення окупантів та оборону міста.

Такий висновок глава держави зробив після доповідей військових та керівника Служби безпеки України Василя Малюка.

Як відомо, за Покровськ останнім часом тривають важкі бої, оскільки, за даними джерел, до тисячі росіян могли просочитись у місто.

Мета Москви - до лютого захопити Покровськ і Куп'янськ, тому окупанти роблять все можливе, щоб витіснити українських бійців з цих територій.

Однак, оточення чи "котла" наразі немає. Ворог здійснює рейди у центральну, західну та північну частини міста, ведучи контактні бої.