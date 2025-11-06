ua en ru
Генштаб: защитники Покровска усилены, принимаются меры по блокированию врага

Украина, Четверг 06 ноября 2025 01:15
UA EN RU
Генштаб: защитники Покровска усилены, принимаются меры по блокированию врага Фото: бойцы продолжают бороться за Покровск, который РФ "планирует" захватить до февраля (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В Покровске продолжаются мероприятия по блокированию врага, который пытается просачиваться в город. При этом оборона территории усилена, привлечены дополнительные штурмовые подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб в Telegram.

"Продолжается активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться. В Покровске Силы обороны Украины осуществляют ударно-поисковые действия", - говорится в сообщении.

Известно, что в частности привлечены штурмовые подразделения: 425 ОШП, операторы Сил беспилотных систем, сводные группы Сил специальных операций, Военная служба правопорядка, ВСУ, Служба безопасности Украины, Нацгвардия и Главное управление разведки. Усилены воинские части, которые обороняют город.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 93 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Маяк, Никаноровка, Федоровка, Красный Лиман, Миролюбовка, Покровск, Лисовка, Зверево, Новопавловка, Котлино, Удачне, Новосергиевка, Муравка, Филия и Ялта. В некоторых локациях бои идут до сих пор.

Ситуация в Покровске

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники системно уничтожают врага в Покровске Донецкой области и в прилегающих районах. Все составляющие Сил обороны Украины вносят вклад в уничтожение оккупантов и оборону города.

Такой вывод глава государства сделал после докладов военных и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Как известно, за Покровск в последнее время продолжаются тяжелые бои, поскольку, по данным источников, до тысячи россиян могли просочиться в город.

Цель Москвы - до февраля захватить Покровск и Купянск, поэтому оккупанты делают все возможное, чтобы вытеснить украинских бойцов с этих территорий.

Однако, окружения или "котла" пока нет. Враг осуществляет рейды в центральную, западную и северную части города, ведя контактные бои.

