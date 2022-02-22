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Генсек Совета Европы призвала Россию отменить признание "ЛДНР"

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Киев, Вторник 22 февраля 2022 00:07
Генсек Совета Европы призвала Россию отменить признание "ЛДНР" Фото: генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич (facebook.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала Россию отменить решение о признании так называемых Донецкой и Луганской "народной республик". Она назвала этот шаг Москвы грубым нарушением международного права и минских соглашений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

"Признание Россией так называемых "народных республик" Донецкой и Луганской областей является нарушением международного права и представляет собой одностороннее нарушение минских соглашений", - цитирует пресс-служба заявление генсека Совета Европы.

Пейчинович-Бурич подчеркнула, что Совет Европы подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Она призвала решить разногласия путем диалога, основанного на взаимном уважении.

"Мы призываем Российскую Федерацию отменить это решение и воздержаться от дальнейшего обострения ситуации", - добавила она.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании так называемых "ЛДНР" и введении российских войск на оккупированный Донбасс.

Отметим, спустя несколько часов после публикации указа Путина на оккупированный Донбасс начали заходить российские войска.

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