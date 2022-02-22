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Генсек Ради Європи закликала Росію скасувати визнання "ЛДНР"

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Київ, Вівторок 22 лютого 2022 00:07
Генсек Ради Європи закликала Росію скасувати визнання "ЛДНР" Фото: генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич (facebook.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич закликала Росію скасувати рішення про визнання так званих Донецької та Луганської "народної республік". Вона назвала цей крок Москви грубим порушенням міжнародного права і Мінських угод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ради Європи.

"Визнання Росією так званих "народних республік" Донецької та Луганської областей є порушенням міжнародного права і являє собою одностороннє порушення Мінських угод", - цитує пресслужба заяву генсека Ради Європи.

Пейчинович-Бурич підкреслила, що Рада Європи підтверджує свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Вона закликала вирішити розбіжності шляхом діалогу, заснованого на взаємній повазі.

"Ми закликаємо Російську Федерацію скасувати це рішення і утриматися від подальшого загострення ситуації", - додала вона.

Нагадаємо, 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання так званих "ЛДНР" і введення російських військ на окупований Донбас.

Зазначимо, через кілька годин після публікації указу Путіна на окупований Донбас почали заходити російські війська.

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