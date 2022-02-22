Генсек Ради Європи закликала Росію скасувати визнання "ЛДНР"

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич закликала Росію скасувати рішення про визнання так званих Донецької та Луганської "народної республік" . Вона назвала цей крок Москви грубим порушенням міжнародного права і Мінських угод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ради Європи .

"Визнання Росією так званих "народних республік" Донецької та Луганської областей є порушенням міжнародного права і являє собою одностороннє порушення Мінських угод", - цитує пресслужба заяву генсека Ради Європи.

Пейчинович-Бурич підкреслила, що Рада Європи підтверджує свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Вона закликала вирішити розбіжності шляхом діалогу, заснованого на взаємній повазі.

"Ми закликаємо Російську Федерацію скасувати це рішення і утриматися від подальшого загострення ситуації", - додала вона.