Генсек Ради Європи закликала Росію скасувати визнання "ЛДНР"
Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич закликала Росію скасувати рішення про визнання так званих Донецької та Луганської "народної республік". Вона назвала цей крок Москви грубим порушенням міжнародного права і Мінських угод.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ради Європи.
"Визнання Росією так званих "народних республік" Донецької та Луганської областей є порушенням міжнародного права і являє собою одностороннє порушення Мінських угод", - цитує пресслужба заяву генсека Ради Європи.
Пейчинович-Бурич підкреслила, що Рада Європи підтверджує свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Вона закликала вирішити розбіжності шляхом діалогу, заснованого на взаємній повазі.
"Ми закликаємо Російську Федерацію скасувати це рішення і утриматися від подальшого загострення ситуації", - додала вона.
Нагадаємо, 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання так званих "ЛДНР" і введення російських військ на окупований Донбас.
Зазначимо, через кілька годин після публікації указу Путіна на окупований Донбас почали заходити російські війська.