Генсек ООН заявил об отсутствии смелых политических решений для спасения мира от голода

По его словам, мир еще может "избежать катастрофы", если начнет действовать сейчас и сообща.

"Это означает немедленную реинтеграцию производства продуктов питания Украины, а также продуктов питания и удобрений России на мировые рынки и сохранение открытой международной торговли", - указал генсек ООН.

Нужны "смелые и скоординированные политические меры", заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Напомним, вчера, 13 июля, в Турции прошли переговоры по вопросу возобновления экспорта зерна из Украины.

Позже глава турецкого Минобороны Хулуси Акар заявил, что Украина, Турция, ООН и Россия договорились о создании координационного центра по возобновлению экспорта украинского зерна.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, Украина планирует обсудить с ООН детали создания "зернового коридора" в ближайшие дни.

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