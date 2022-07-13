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Зеленский о "зерновом коридоре": согласуем детали с ООН в ближайшие дни

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Киев, Среда 13 июля 2022 22:25
Зеленский о "зерновом коридоре": согласуем детали с ООН в ближайшие дни Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина планирует обсудить с ООН детали создания "зернового коридора" в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Украинская делегация доложила мне, что есть определенный прогресс (в переговорах по восстановлению экспорта зерна - ред.). В ближайшие дни согласуем детали с генеральным секретарем ООН (Антониу Гутерришем - ред.)", - заявил президент.

Также он отметил, что успех в переговорах по созданию "зернового коридора" нужен не только Украине, но и всему миру.

"Если удастся снять российскую угрозу судоходству в Черном море, это снимет остроту мирового продовольственного кризиса", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня, 13 июля, в Стамбуле состоялись переговоры Украины, Турции, ООН и России. На них обсуждалось возобновление экспорта украинского зерна морем.

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Владимир Зеленский ООН Украина Антониу Гутерриш
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