Зеленский о "зерновом коридоре": согласуем детали с ООН в ближайшие дни

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского .

"Украинская делегация доложила мне, что есть определенный прогресс (в переговорах по восстановлению экспорта зерна - ред.). В ближайшие дни согласуем детали с генеральным секретарем ООН (Антониу Гутерришем - ред.)", - заявил президент.

Также он отметил, что успех в переговорах по созданию "зернового коридора" нужен не только Украине, но и всему миру.

"Если удастся снять российскую угрозу судоходству в Черном море, это снимет остроту мирового продовольственного кризиса", - подчеркнул Зеленский.