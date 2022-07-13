В Стамбуле начались переговоры по "зерновому коридору"

Сегодня в Стамбуле начались переговоры по разблокировке экспорта украинского зерна на международный рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

В переговорах, которые закрыты для прессы, принимают участие делегации Турции, Украины, ООН и России.

Напомним, ранее министр обороны Турции Хулуси Акар говорил, что проблема экспорта украинского зерна по Черному морю близка к решению.

Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в двух шагах от сделки с Россией по экспорту зерна на международный рынок.

Все, что известно о переговорах в Стамбуле читайте в материале РБК-Украина - "Украинское зерно в "заложниках" России. Как мир пытается добиться возобновления экспорта".