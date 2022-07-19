Генсек ООН заявив про відсутність сміливих політичних рішень для порятунку світу від голоду

За його словами, світ ще може "уникнути катастрофи", якщо почне діяти зараз і спільно.

"Це означає негайну реінтеграцію виробництва харчових продуктів України, а також харчів і добрив Росії на світові ринки і збереження відкритої міжнародної торгівлі", - вказав генсек ООН.

Потрібні "сміливі і скоординовані політичні заходи", заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Нагадаємо, вчора, 13 липня, у Туреччині пройшли переговори з питання відновлення експорту зерна з України.

Пізніше глава турецького Міноборони Хулусі Акар заявив, що Україна, Туреччина, ООН і Росія домовилися про створення координаційного центру з відновлення експорту українського зерна.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, Україна планує обговорити з ООН деталі створення "зернового коридору" найближчими днями.

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