RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Генсек ООН заявив про відсутність сміливих політичних рішень для порятунку світу від голоду

Фото: Антоніу Гуттеріш, генсек ООН (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Продовольство українського виробництва може допомогти уникнути голоду в ряді регіонів світу, проте немає сміливих політичних рішень.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW, про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

За його словами, світ ще може "уникнути катастрофи", якщо почне діяти зараз і спільно.

"Це означає негайну реінтеграцію виробництва харчових продуктів України, а також харчів і добрив Росії на світові ринки і збереження відкритої міжнародної торгівлі", - вказав генсек ООН.

Потрібні "сміливі і скоординовані політичні заходи", заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Нагадаємо, вчора, 13 липня, у Туреччині пройшли переговори з питання відновлення експорту зерна з України.

Пізніше глава турецького Міноборони Хулусі Акар заявив, що Україна, Туреччина, ООН і Росія домовилися про створення координаційного центру з відновлення експорту українського зерна.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, Україна планує обговорити з ООН деталі створення "зернового коридору" найближчими днями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН