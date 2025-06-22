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Генсек ООН засудив удари США по Ірану як загрозу світовій безпеці

Іран, Неділя 22 червня 2025 05:43
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Генсек ООН засудив удари США по Ірану як загрозу світовій безпеці Фото: генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ніч на 22 червня США завдали авіаударів по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану - Фордо, Натанзі та Ісфахану. Це викликало різку реакцію ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша в Х.

Антоніу Гутерріш назвав рішення президента США Дональда Трампа бомбити Іран небезпечною ескалацією, яка загрожує міжнародній безпеці.

Він висловив серйозну стурбованість через можливі наслідки цих дій для регіональної та глобальної стабільності.

Гутерріш закликав усі сторони утриматися від кроків, які можуть призвести до розширення конфлікту, та повернутися до діалогу й дипломатичних засобів вирішення суперечок. За його словами, мир і стабільність можуть бути досягнуті лише шляхом переговорів та взаєморозуміння, а не військових дій.

Також Генсек ООН наголосив на важливості дотримання міжнародного права та захисту цивільного населення у будь-яких конфліктах.Генсек ООН засудив удари США по Ірану як загрозу світовій безпеці

Удари по Ірану в ніч на 22 червня

22 червня 2025 року Сполучені Штати Америки завдали авіаударів по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану - Фордо, Натанзі та Ісфахану. Президент Дональд Трамп особисто підтвердив операцію, назвавши її "вражаючим військовим успіхом" та зазначивши, що всі літаки безпечно повернулися на бази.

Для удару були використані стратегічні бомбардувальники B-2, оснащені 30-місячними "бункерними" бомбами.

Ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу назвав це рішення Трампа "історичним кроком", який "змінить хід історії".

Водночас, в Ірані вже оголосили, що не мають наміру повертатися до дипломатії, поки Ізраїль продовжує бомбити військові та ядерні об'єкти.

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ООН Дональд Трамп Сполучені Штати Америки Іран
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