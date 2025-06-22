Генсек ООН осудил удары США по Ирану как угрозу мировой безопасности

В ночь на 22 июня США нанесли авиаудары по трем ключевым ядерным объектам Ирана - Фордо, Натанзе и Исфахану. Это вызвало резкую реакцию ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Х.