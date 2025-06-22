ua en ru
Вс, 22 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Генсек ООН осудил удары США по Ирану как угрозу мировой безопасности

Иран, Воскресенье 22 июня 2025 05:43
UA EN RU
Генсек ООН осудил удары США по Ирану как угрозу мировой безопасности Фото: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 22 июня США нанесли авиаудары по трем ключевым ядерным объектам Ирана - Фордо, Натанзе и Исфахану. Это вызвало резкую реакцию ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Х.

Антониу Гутерриш назвал решение президента США Дональда Трампа бомбить Иран опасной эскалацией, которая угрожает международной безопасности.

Он выразил серьезную обеспокоенность из-за возможных последствий этих действий для региональной и глобальной стабильности.

Гутерриш призвал все стороны воздержаться от шагов, которые могут привести к расширению конфликта, и вернуться к диалогу и дипломатическим средствам разрешения споров. По его словам, мир и стабильность могут быть достигнуты только путем переговоров и взаимопонимания, а не военных действий.

Также Генсек ООН подчеркнул важность соблюдения международного права и защиты гражданского населения в любых конфликтах.Генсек ООН осудил удары США по Ирану как угрозу мировой безопасности

Удары по Ирану в ночь на 22 июня

22 июня 2025 года Соединенные Штаты Америки нанесли авиаудары по трем ключевым ядерным объектам Ирана - Фордо, Натанзе и Исфахану. Президент Дональд Трамп лично подтвердил операцию, назвав ее "впечатляющим военным успехом" и отметив, что все самолеты безопасно вернулись на базы.

Для удара были использованы стратегические бомбардировщики B-2, оснащенные 30-месячными "бункерными" бомбами.

Израильский премьер-министр БеньяминНетаньяху назвал это решение Трампа "историческим шагом", который "изменит ход истории".

В то же время, в Иране уже объявили, что не намерены возвращаться к дипломатии, пока Израиль продолжает бомбить военные и ядерные объекты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки Иран
Новости
Трамп хотел переговоров с Ираном, но не смогли "дозвониться в бункер аятолле", - Axios
Трамп хотел переговоров с Ираном, но не смогли "дозвониться в бункер аятолле", - Axios
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде