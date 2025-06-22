Генсек ООН осудил удары США по Ирану как угрозу мировой безопасности
В ночь на 22 июня США нанесли авиаудары по трем ключевым ядерным объектам Ирана - Фордо, Натанзе и Исфахану. Это вызвало резкую реакцию ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Х.
Антониу Гутерриш назвал решение президента США Дональда Трампа бомбить Иран опасной эскалацией, которая угрожает международной безопасности.
Он выразил серьезную обеспокоенность из-за возможных последствий этих действий для региональной и глобальной стабильности.
Гутерриш призвал все стороны воздержаться от шагов, которые могут привести к расширению конфликта, и вернуться к диалогу и дипломатическим средствам разрешения споров. По его словам, мир и стабильность могут быть достигнуты только путем переговоров и взаимопонимания, а не военных действий.
Также Генсек ООН подчеркнул важность соблюдения международного права и защиты гражданского населения в любых конфликтах.
Удары по Ирану в ночь на 22 июня
22 июня 2025 года Соединенные Штаты Америки нанесли авиаудары по трем ключевым ядерным объектам Ирана - Фордо, Натанзе и Исфахану. Президент Дональд Трамп лично подтвердил операцию, назвав ее "впечатляющим военным успехом" и отметив, что все самолеты безопасно вернулись на базы.
Для удара были использованы стратегические бомбардировщики B-2, оснащенные 30-месячными "бункерными" бомбами.
Израильский премьер-министр БеньяминНетаньяху назвал это решение Трампа "историческим шагом", который "изменит ход истории".
В то же время, в Иране уже объявили, что не намерены возвращаться к дипломатии, пока Израиль продолжает бомбить военные и ядерные объекты.
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