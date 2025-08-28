Генсек ООН засудив атаку РФ на Київ та закликав до негайного припинення вогню

"Я засуджую нічну ракетну атаку та атаку безпілотників Росією на українські міста, включаючи Київ, в результаті якої загинуло та було поранено багато мирних жителів", - зазначив генсек ООН.

Він наголосив, що атаки на мирних жителів та об'єкти цивільної інфраструктури є неприйнятними та мають бути негайно припинені.

"Я знову закликаю до повного, негайного та безумовного припинення вогню, яке призведе до справедливого, всеосяжного та сталого миру в Україні", - додав Гутерреш.