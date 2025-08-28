Генсек ООН засудив атаку РФ на Київ та закликав до негайного припинення вогню

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив масовану атаку Росії на Київ 28 серпня. Він також закликав до негайного та безумовного припинення вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Гутерреша у соцмережі Х.
"Я засуджую нічну ракетну атаку та атаку безпілотників Росією на українські міста, включаючи Київ, в результаті якої загинуло та було поранено багато мирних жителів", - зазначив генсек ООН.
Він наголосив, що атаки на мирних жителів та об'єкти цивільної інфраструктури є неприйнятними та мають бути негайно припинені.
"Я знову закликаю до повного, негайного та безумовного припинення вогню, яке призведе до справедливого, всеосяжного та сталого миру в Україні", - додав Гутерреш.
Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. Росіяни атакували столицю "Шахедами", крилатими та балістичними ракетами, зокрема й "Кинджалами".
Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат зазначив, що це був один з наймасовіших обстрілів столиці.
Унаслідок нічної масованої атаки на Київ зафіксовано руйнування у всіх районах столиці. Це трапилося вперше від початку повномасштабної війни.
Зокрема, внаслідок удару у Дарницькому районі ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок. Повністю зруйновано один із під’їздів, удар припав на рівень третього-четвертого поверху, що спричинило масштабні руйнування. Наразі відомо про 18 постраждалих.
Окрім того, під ударом країни-терориста опинилися дипломатичні установи. Зокрема, пошкоджено будівлю місії Європейського Союзу в Україні.
Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що росіяни навмисне пошкодили будівлю представництва Євросоюзу, який підтримує Україну у війні. Проте європейську спільноту цим не залякати.
Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Росія завдала удару по дипломатах - у прямому порушенні Віденської конвенції.
