Генсек ООН закликав США поновити фінансування критичних напрямків гумдопомоги

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав Сполучені Штати розглянути додаткові винятки з 90-денної паузи у наданні зовнішньої допомоги. Це потрібно для забезпечення безперервного здійснення критично важливої діяльності у сфері розвитку та гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Речник Гутерреша Стефан Дюжаррік заявив, що США є одним із найбільших донорів добровільної гуманітарної допомоги ООН та що всесвітня організація намагається з'ясувати наслідки цієї паузи.
"Ми надзвичайно вдячні за щедрість, яку завжди демонстрували Сполучені Штати. Ми хочемо працювати разом, щоб оцінити, почути і вирішити проблеми нової адміністрації США, водночас гарантуючи, що найбільш вразливі верстви населення залишатимуться захищеними", - зазначив Дюжаррік.
Спікер також додав, що генеральний секретар закликає розглянути додаткові винятки, щоб забезпечити безперервне надання критично важливої допомоги у сфері розвитку та гуманітарної діяльності для найбільш вразливих громад по всьому світу, чиє життя і засоби до існування залежать від цієї підтримки.
"Гутерреш сподівається на співпрацю з новою адміністрацією США "у наданні вкрай необхідної підтримки в сфері розвитку людям, які борються з найскладнішими проблемами, що стоять перед світом, що розвивається", - сказав Дюжаррік.
Групи з надання допомоги і захисту прав людини також висловили занепокоєння з приводу указу Трампа.
"Будь-яка нова адміністрація має право переглянути існуючу іноземну допомогу, але продовження надання важливої допомоги є критично важливим під час проведення такого перегляду", - заявила директор Human Rights Watch у Вашингтоні Сара Ягер.
У своїй заяві вона зазначила, що американська допомога підтримує медичні програми, розмінування, захист правозахисників та інших вразливих спільнот, "усі вони під загрозою без стабільного фінансування".
Відповідаючи на запитання про перегляд допомоги, речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс заявила в понеділок на телеканалі Fox News:
"Йдеться про те, щоб взяти до відома те, що ми робили, і чи потрібно щось змінювати, і як нам найкраще рухатися в майбутньому... Нами не скористаються".
Сполучені Штати є найбільшим донором фінансової допомоги у світі. У 2023 фінансовому році вони виділили 72 млрд доларів допомоги.
21 січня президент США Дональд Трамп оголосив про призупинку на 90 днів всіх програм зовнішньої допомоги, щоб перевірити їх на предмет відповідності його зовнішній політиці.
Спочатку серед американських законодавців, гуманітарних організацій та ООН виникла плутанина щодо сфери дії указу Трампа. Однак ситуація прояснилася в п'ятницю, 24 січня, коли Держдепартамент США видав наказ про "припинення роботи" для всієї існуючої іноземної допомоги та призупинив видачу нової допомоги.
Зовнішньополітичне відомство також припинило програми з розмінування боєприпасів, що не вибухнули.
Філіал Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні також призупинив ведення проектів та їхнього фінансування.
Нинішня пауза у зовнішній допомозі США є ще більш жорсткою позицією, ніж та, яку Трамп займав під час свого першого терміну на посаді президента з 2017 по 2021 рік.
Водночас, держсекретар Марко Рубіо може робити винятки і вже надав виняток для надзвичайної продовольчої допомоги.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.