Держдеп США припиняє програми з розмінування по світу, - NYT

Державний департамент США зупиняє глобальні програми з розмінування боєприпасів, що не вибухнули, щонайменше на три місяці. Це рішення може вплинути на безпеку в регіонах, де активно проводилися роботи.

Про це йдеться в електронному листі, який надіслала очільниця Управління скорочення озброєнь Карен Чендлер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Державний департамент США несподівано оголосив про тимчасове припинення фінансування програм гуманітарного розмінування у всьому світі.

У повідомленні зазначається, що припинення операцій "негайне" і триватиме щонайменше три місяці. Такий крок пояснюють виконавчим указом президента США Дональда Трампа, який передбачає переоцінку зовнішньої допомоги США з метою зосередження на пріоритетах національних інтересів.

Однак видання зауважило, що наявність боєприпасів, що не вибухнули, становить серйозну загрозу життю як місцевих жителів, так і американських військових.

NYT зауважив, що за даними Держдепу, такі програми зменшують кількість загиблих, сприяють відновленню сільського господарства та забезпечують продовольчу безпеку. Особливо актуальною ця проблема є для України, де війна залишила величезні території замінованими.

Додаткові роз'яснення щодо наступних кроків організації отримають у понеділок.