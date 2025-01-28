Генсек ООН призвал США возобновить финансирование критических направлений гумпомощи

Представитель Гутерреша Стефан Дюжаррик заявил, что США являются одним из крупнейших доноров добровольной гуманитарной помощи ООН и что всемирная организация пытается выяснить последствия этой паузы.

"Мы очень благодарны за щедрость, которую всегда демонстрировали Соединенные Штаты. Мы хотим работать вместе, чтобы оценить, услышать и решить проблемы новой администрации США, одновременно гарантируя, что наиболее уязвимые слои населения будут оставаться защищенными", - отметил Дюжаррик.

Спикер также добавил, что генеральный секретарь призывает рассмотреть дополнительные исключения, чтобы обеспечить непрерывное предоставление критически важной помощи в сфере развития и гуманитарной деятельности для наиболее уязвимых общин по всему миру, чья жизнь и средства к существованию зависят от этой поддержки.

"Гутерреш надеется на сотрудничество с новой администрацией США "в оказании крайне необходимой поддержки в сфере развития людям, которые борются с самыми сложными проблемами, стоящими перед развивающимся миром", - сказал Дюжаррик.

Критика Human Rights Watch

Группы по оказанию помощи и защите прав человека также выразили беспокойство по поводу указа Трампа.

"Любая новая администрация имеет право пересмотреть существующую иностранную помощь, но продолжение предоставления важной помощи является критически важным во время проведения такого пересмотра", - заявила директор Human Rights Watch в Вашингтоне Сара Ягер.

В своем заявлении она отметила, что американская помощь поддерживает медицинские программы, разминирование, защиту правозащитников и других уязвимых сообществ, "все они под угрозой без стабильного финансирования".

Отвечая на вопрос о пересмотре помощи, пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила в понедельник на телеканале Fox News:

"Речь идет о том, чтобы принять к сведению то, что мы делали, и нужно ли что-то менять, и как нам лучше всего двигаться в будущем... Нами не воспользуются".