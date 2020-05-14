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Генсек ООН считает маловероятным проведение сессии Генассамблеи в сентябре

Новости » Коронавирус     14.05.2020 - 16:12
Генсек ООН считает маловероятным проведение сессии Генассамблеи в сентябре
Фото: Антониу Гутерриш (flickr)

Сейчас изучается вопрос альтернативных способов проведения сессии

Проведение ежегодной сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая должна была состояться в сентябре в Нью-Йорке, маловероятно в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает WION.

По его словам, сейчас изучается вопрос альтернативных способов проведения сессии.

"Маловероятно, что можно собрать в Нью-Йорке тысячи представителей со всего мира. Мы изучаем, однако, различные альтернативы, которые нам предлагают цифровые технологии", - сказал он.

При этом Гутерриш отметил, что конкретное решение по этому вопросу должны принять сами страны-участницы ООН.

Напомним, ранее Антониу Гутерриш заявил, что пандемия сопровождается серьезным ростом ксенофобии и другими подобными настроениями. В частности, мигрантов и беженцев обвиняют в распространении коронавируса.

Кроме того, в ООН заявляли, что ситуация с коронавирусом в мире может вызвать рост случаев гендерного насилия, а сама пандемия "стремительно превращается в кризис в области прав человека".

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины ООНАнтониу Гутерриш
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