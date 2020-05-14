Генсек ООН вважає малоймовірним проведення сесії Генасамблеї у вересні

Фото: Антоніу Гутерріш (flickr)

Зараз вивчається питання альтернативних способів проведення сесії

Проведення щорічної сесії Генеральної асамблеї ООН, яка повинна була відбутися у вересні в Нью-Йорку, малоймовірне у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, передає WION.

За його словами, зараз вивчається питання альтернативних способів проведення сесії.

"Малоймовірно, що можна зібрати в Нью-Йорку тисячі представників з усього світу. Ми вивчаємо, проте, різні альтернативи, які нам пропонують цифрові технології", - сказав він.

При цьому Гутерріш зазначив, що конкретне рішення з цього питання повинні прийняти самі країни-учасниці ООН.

Нагадаємо, раніше Антоніу Гутерріш заявив, що пандемія супроводжується серйозним зростанням ксенофобії та іншими подібними настроями. Зокрема, мігрантів та біженців звинувачують у поширенні коронавіруса.

Крім того, в ООН заявляли, що ситуація з коронавірусом у світі може викликати зростання випадків гендерного насильства, а сама пандемія "стрімко перетворюється в кризу в галузі прав людини".

Автор: Валерія Мрачковська