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В ООН заявили о росте ксенофобии в мире из-за пандемии

Новости » Коронавирус     08.05.2020 - 12:11
В ООН заявили о росте ксенофобии в мире из-за пандемии
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В частности, мигрантов и беженцев обвиняют в распространении коронавируса

Пандемия сопровождается серьезным ростом ксенофобии и другими подобными настроениями. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщает агентство Associated Press.

Он отметил, что мигрантов и беженцев обвиняют в распространении коронавируса, и затем им отказывают в медицинской помощи

"На улицах и в Интернете - рост настроений против иностранцев, распространяются антисемитские теории заговоров, и произошли нападения на мусульман, связанные с COVID-19", - заявил он.

По его словам, в мире отмечается "цунами ненависти и ксенофобии, поисков козла отпущения и запугиваний". Кроме того, "журналистов, информаторов, медиков, гуманитарных работников и защитников прав человека избирают мишенями лишь за то, что они делают свою работу", сказал он.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила стратегический план по борьбе с пандемией на 2020 год. Согласно обновленным оценкам SPRP, ВОЗ нужно 1,7 млрд долларов США для ответа на COVID-19 на всех трех уровнях организации.

Отметим, ВОЗ призвала расследовать любые подозрительные ранние случаи заболеваний, которые могли бы оказаться коронавирусом COVID-19.

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