Франция призвала граждан провести летний отпуск в пределах страны

Фото: Эдуар Филипп (flickr)

Ситуация в туристическом секторе Франции сильно пострадала от кризиса

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что в условиях развития пандемии коронавируса французы смогут провести отпуск только на территории страны в июле и августе. Об этом сообщает Paris Match.

По его словам, ситуация в туристическом секторе Франции сильно пострадала от кризиса.

"Что касается праздников - в зависимости от развития эпидемии и возможных очень локальных ограничений в зависимости от ее развития - мы выступаем за разумное предположение: французы могут отправиться в отпуск по стране в июле и в августа. Когда я говорю по стране, это очевидно в столицу и на заморские территории", - отметил он.

При этом он подчеркнул, что работники в сфере гостиничного бизнеса и туризма взяли на себя обязательство гарантировать полное возмещение денег в случае отмены бронирования и за новые бронирования.

Филипп также добавил, что правительство вскоре разработает план социального туризма, однако не сообщил подробностей.

Напомним, р анее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении ограничить французов в поездках за границу летом из-за риска новой вспышки COVID-19.

Кроме того, во Франции назвали нулевого пациента с коронавирусом. Первый случай был зарегистрирован еще в конце декабря. Этот пациент вылечился и мог даже не подозревать, что у него коронавирус.

Автор: Валерия Мрачковская