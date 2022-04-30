Генсек ООН проинформировал президента Турции о переговорах с Зеленским и Путиным

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проинформировал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о результатах своего визита в Украину и Россию. Стороны заявили, что продолжат свои усилия для прекращения войны и установлению мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу турецкого президента .

В ходе беседы Гутерриш проинформировал президента Турции о своих контактах в Киеве и Москве. Эрдоган сказал, что Анкара готова поддержать работу контактной группы под руководством ООН как по эвакуации, так и по гуманитарной помощи.

Отмечается, что беседа Гутерриша и Эрдогана состоялась по телефону. Генсек ООН и турецкий лидер обсудили развитие войны в Украине. Они выразили готовность продолжать свои усилия по преодолению этого конфликта и установлению мира.

Напомним, Гутерриш находился с визитом в Киеве 28 апреля. Генсек ООН встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В этот же день российские войска нанесли ракетный удар по украинской столице.

Отметим, накануне визита в Киев Гутерриш посетил Москву, где встретился с Владимиром Путиным. Глава Кремля рассказал генсеку ООН свою версию событий в Украине.

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