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Генсек ООН поінформував президента Туреччини про переговори із Зеленським і Путіним

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Анкара, Субота 30 квітня 2022 20:23
Генсек ООН поінформував президента Туреччини про переговори із Зеленським і Путіним Фото: генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш (gettyimages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш поінформував президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про результати свого візиту в Україну і Росію. Сторони заявили, що продовжать свої зусилля для припинення війни і встановлення миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу турецького президента.

Відзначається, що бесіда Гутерреша і Ердогана відбулася телефоном. Генсек ООН і турецький лідер обговорили розвиток війни в Україні. Вони висловили готовність продовжувати свої зусилля з подолання цього конфлікту і встановлення миру.

В ході бесіди Гутерреш поінформував президента Туреччини про свої контакти в Києві та Москві. Ердоган сказав, що Анкара готова підтримати роботу контактної групи під керівництвом ООН як з евакуації, так і з гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, Гутерреш перебував з візитом у Києві 28 квітня. Генсек ООН зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. В цей же день російські війська завдали ракетного удару по українській столиці.

Зазначимо, напередодні візиту до Києва Гутерреш відвідав Москву, де зустрівся з Володимиром Путіним. Глава Кремля розповів генсеку ООН свою версію подій в Україні.

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