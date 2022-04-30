Генсек ООН поінформував президента Туреччини про переговори із Зеленським і Путіним

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш поінформував президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про результати свого візиту в Україну і Росію. Сторони заявили, що продовжать свої зусилля для припинення війни і встановлення миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу турецького президента .

В ході бесіди Гутерреш поінформував президента Туреччини про свої контакти в Києві та Москві. Ердоган сказав, що Анкара готова підтримати роботу контактної групи під керівництвом ООН як з евакуації, так і з гуманітарної допомоги.

Відзначається, що бесіда Гутерреша і Ердогана відбулася телефоном. Генсек ООН і турецький лідер обговорили розвиток війни в Україні. Вони висловили готовність продовжувати свої зусилля з подолання цього конфлікту і встановлення миру.

Нагадаємо, Гутерреш перебував з візитом у Києві 28 квітня. Генсек ООН зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. В цей же день російські війська завдали ракетного удару по українській столиці.

Зазначимо, напередодні візиту до Києва Гутерреш відвідав Москву, де зустрівся з Володимиром Путіним. Глава Кремля розповів генсеку ООН свою версію подій в Україні.

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