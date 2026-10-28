Генсек ООН призначив дипломата РФ допомагати йому у питаннях розмінування та поліції

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на анонс на сайті Генсека ООН.

Згідно з анонсом, під керівництвом Десятнікова буде напрям, який координує протимінну діяльність ООН та роботу поліцейських контингентів у складі миротворчих місій у всьому світі.

"Десятников має більш ніж 35-річний досвід роботи у сфері міжнародних відносин, політичних справ та питань безпеки в уряді, багатосторонній дипломатії та регіонах, порушених конфліктами", - йдеться у публікації.

В офісі генсека зазначили, що з 2018 року Десятников є послом РФ у Йорданському Хашимісткому Королівстві, а до цього в період з 2010 по 2018 роки обіймав посаду директора Департаменту Близького Сходу та Північної Африки у МЗС Росії.

Також раніше він обіймав посаду старшого радника у справах Близького Сходу та Північної Африки в Постійному представництві РФ при ООН у Нью-Йорку (2004-2010), керівника політичного відділу з Ірану та Йорданії в МЗС (2000-2004), а також працював у посольстві РФ10.

Крім цього, у період з 1994 по 1997 рік Десятнікова кілька разів направляємо у відрядження у складі Спеціальної комісії ООН з Іраку.