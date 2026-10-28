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Генсек ООН призначив дипломата РФ допомагати йому у питаннях розмінування та поліції

05:50 28.10.2026 Ср
2 хв
aimg Едуард Ткач
Генсек ООН призначив дипломата РФ допомагати йому у питаннях розмінування та поліції Фото: Гліб Десятников (росЗМІ)
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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш призначив російського дипломата Гліба Десятнікова своїм помічником з питань розмінування та поліції у Департаменті миротворчих операцій (ДМО).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на анонс на сайті Генсека ООН.

Згідно з анонсом, під керівництвом Десятнікова буде напрям, який координує протимінну діяльність ООН та роботу поліцейських контингентів у складі миротворчих місій у всьому світі.

"Десятников має більш ніж 35-річний досвід роботи у сфері міжнародних відносин, політичних справ та питань безпеки в уряді, багатосторонній дипломатії та регіонах, порушених конфліктами", - йдеться у публікації.

В офісі генсека зазначили, що з 2018 року Десятников є послом РФ у Йорданському Хашимісткому Королівстві, а до цього в період з 2010 по 2018 роки обіймав посаду директора Департаменту Близького Сходу та Північної Африки у МЗС Росії.

Також раніше він обіймав посаду старшого радника у справах Близького Сходу та Північної Африки в Постійному представництві РФ при ООН у Нью-Йорку (2004-2010), керівника політичного відділу з Ірану та Йорданії в МЗС (2000-2004), а також працював у посольстві РФ10.

Крім цього, у період з 1994 по 1997 рік Десятнікова кілька разів направляємо у відрядження у складі Спеціальної комісії ООН з Іраку.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, днями у ЗМІ з'явилася інформація, що адміністрація Трамп хоче просунути колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орлана на посаду нового генсека ООН. Вашингтон розраховує, що цю кандидату підтримають Росія та Китай.

Також ми писали, що комісія ООН назвала атаки Росії з енергетики військовими злочинами, а керівництво Кремля – винуватцями цих ударів.

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ООН Російська Федерація Антоніу Гутерріш
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