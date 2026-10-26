Орбан може очолити ООН як спільний кандидат США, Росії та Китаю, - WSJ

Адміністрація президента США Дональда Трампа просуває колишнього прем'єра Угорщини Віктора Орбана на посаду генерального секретаря ООН. У Вашингтоні розраховують, що його підтримають також Росія і Китай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Ім'я Орбана неодноразово звучало, коли в Вашингтоні обговорювали бажаного наступника чинного генсека. Американці казали китайським і російським колегам, що шукають "когось на зразок Орбана", і ті погодилися. Після цього США звернулися безпосередньо до угорського політика і запропонували йому взяти участь у перегонах.

Орбан, за даними джерел, поставився до пропозиції прихильно, але має сумніви через свій імідж політика-націоналіста. Оголошувати участь він не хоче, поки не буде впевнений у перемозі. Сам Орбан від коментарів відмовився.

За оцінкою посадовця Держдепу, Орбана "легко" підтримають 8 із 15 членів Радбезу ООН, а потенційно й 10. Посадовці США та ще однієї країни наголосили: коли Вашингтон, Москва і Пекін погоджуються щодо рішення в Радбезі, зазвичай вони його й отримують.

Ключове питання - позиція Великої Британії та Франції, які теж мають право вето. За даними видання, вони можуть не блокувати кандидата, якого підтримують більшість Радбезу та інші три постійні члени. Офіційної позиції Лондон і Париж не озвучували.

"Кандидат мрії"

Посадовець Держдепу назвав Орбана "кандидатом мрії для консерваторів MAGA" через його боротьбу з масовою міграцією, ліберальними громадськими організаціями та впливовими колами в угорських судах і медіа.

Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс, як очікується, підтримають Орбана, якщо той піде на вибори. Оголошення можливе лише після проміжних виборів у США 3 листопада.

Чому це насторожує

Видання зазначає, що з Орбаном на чолі ООН генсек може перетворитися на захисника Путіна та інших авторитарних лідерів. Тісні зв'язки Орбана з Москвою і Пекіном, а також його політика в Угорщині неминуче опиняться в центрі уваги, якщо він вступить у гонку.

Серед інших кандидатів - дипломатка з ОАЕ Лана Нусейбе, чиї шанси, за даними видання, зростають. Наступне неофіційне голосування в Радбезі заплановане на середу. Термін чинного генсека Антоніу Гутерреша спливає 31 грудня.

Офіційно кандидатуру Орбана поки ніхто не висував, і жодна з трьох держав публічно не заявляла про її підтримку.