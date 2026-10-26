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Путін - головний винуватець. В ООН визнали удари по енергетиці України воєнним злочином

19:46 26.10.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Бджола
Путін - головний винуватець. В ООН визнали удари по енергетиці України воєнним злочином Фото: російський диктатор Володимир Путин (Getty Images)
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Комісія ООН назвала воєнними злочинами атаки Росії по енергетичним об'єктам в Україні, а вище керівництво країни-агресорки - безпосередніми винуватцями цих ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь комісії ООН, яка опинилася в розпорядженні CNN.

ООН звинувачує Росію

Найбільш відповідальними за удари по цивільній інфраструктурі України комісія назвала:

  • російського диктатора Володимира Путіна,
  • ексміністра оборони Сергія Шойгу,
  • його наступника Андрія Бєлоусова,
  • начальника Генштаба Валерія Герасимова

Зазначається, що атаки Росії були навмисними та відповідали державній політиці країни-агресорки, спрямованій на позбавлення цивільного населення необхідних енергетичних ресурсів і заподіяння страждань.

Російські офіцери, що віддавали накази про ці удари, знали, що об'єкти теплопостачання є життєво необхідними для цивільного населення, особливо узимку, йдеться у звіті.

Деталі звіту

За даними комісії, органи охорони здоров'я України документували смерті через низьку температуру в будинках і навіть лікарнях після атак РФ. Минулої зими до лікарень потрапляли пацієнти з обмороженнями та переохолодженням. Вони отримували ці травми вдома через відсутність опалення.

CNN наголошує, що напередодні зими Росія має намір продовжувати атаки. У доповіді згадується заява російського Міноборони від серпня, в якій Україні погрожують новими ударами по енергетичній інфраструктурі.

Реакція МЗС України

Міністерство закордонних справ відреагувало на висновок Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні.

"Росія свідомо перетворила холод і темряву на зброю проти цивільних українців. Мета цієї політики - позбавити їх життєво необхідного енергопостачання та завдати їм страждань", - кажуть в МЗС.

На думку міністерства, напередодні нової зими ці висновки особливо важливі. Вони нагадують міжнародній спільноті, що Росія й далі цілеспрямовано руйнує українську енергетичну інфраструктуру.

"Не можна допустити, щоб життя мільйонів людей знову опинилося під загрозою через холод і темряву", - зазначили в МЗС.

У відомстві закликали притягнути Росію до відповідальності за міжнародні злочини, вчинені під час повномасштабної війни, та посилити підтримку України.

Раніше РБК-Україна писало, що удари по енергетичній інфраструктурі України є багатоцільовою та комплексною кампанією РФ, де знеструмлення та заморожування - це лише один із компонентив.

Крім того, окупанти 20 жовтня завдали удару по Шевченківському району Києва і поцілили в енергооб'єкт. У чотирьох районах були проблеми зі світлом.

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