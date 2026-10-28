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Генсек ООН назначил дипломата РФ помогать ему в вопросах разминирования и полиции

05:50 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Генсек ООН назначил дипломата РФ помогать ему в вопросах разминирования и полиции Фото: Глеб Десятников (росСМИ)
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил российского дипломата Глеба Десятникова своим помощником по вопросам разминирования и полиции в Департаменте миротворческих операций (ДМО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анонс на сайте Генсека ООН.

Согласно анонсу, под руководством Десятникова будет направление, которое координирует противоминную деятельность ООН и работу полицейских контингентов в составе миротворческих миссий по всему миру.

"Десятников обладает более чем 35-летним опытом работы в сфере международных отношений, политических дел и вопросов безопасности в правительстве, многосторонней дипломатии и регионах, затронутых конфликтами", - говорится в публикации.

В офисе генсека отметили, что с 2018 года Десятников является послом РФ в Иорданском Хашимистком Королевстве, а до этого в период с 2010 по 2018 годы занимал должность директора Департамента Ближнего Востоке и Северной Африки в МИД России.

Также ранее он занимал должность старшего советника по делам Ближнего Востока и Северной Африки в Постоянном представительстве РФ при ООН в Нью-Йорке (2004-2010), руководителя политического отдела по Ирану и Иордании в МИД (2000-2004), а также работал в посольстве РФ в Иордании с 1997 по 2000 год.

Помимо этого, в период с 1994 по 1997 год Десятникова несколько раз направляем в командировки в составе Специальной комиссии ООН по Ираку.

Что еще важно знать

Напомним, на днях в СМИ появилась информация, что администрация Трамп хочет продвинуть бывшего премьер-министра Венгрии Виктора орлана на должность нового генсека ООН. Вашингтон рассчитывает, что эту кандидату поддержат Россия и Китай.

Также мы писали, что комиссия ООН назвала атаки России по энергетике военными преступлениями, а руководство Кремля - виновниками этих ударов.

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