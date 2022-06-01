Генсек ООН Гутерриш назвал условие для завершения продовольственного кризиса

Решение продовольственного кризиса в мире невозможно без возвращения продовольствия Украины и удобрений России на мировой рынок. Для этого война в Украине "должна закончиться сейчас же".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша во время пресс-конференции после встречи с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

"Война должна закончиться сейчас же", - сказал он, отметив, что война в Украине "создает страдания и опустошение".

По словам генсека, украинское производство продуктов питания и российское производство удобрений должны вернуться на мировой рынок.

Гутерриш также призвал к быстрым решениям по противодействию продовольственному кризису, который может возникнуть в результате войны и, прежде всего, затронуть развивающиеся страны.