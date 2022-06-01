ru ua
Ср, 01 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Генсек ООН Гутерриш назвал условие для завершения продовольственного кризиса

Новина українською →
Среда 01 июня 2022 15:14
Генсек ООН Гутерриш назвал условие для завершения продовольственного кризиса Фото: генсек ООН Антониу Гутерриш (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Решение продовольственного кризиса в мире невозможно без возвращения продовольствия Украины и удобрений России на мировой рынок. Для этого война в Украине "должна закончиться сейчас же".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша во время пресс-конференции после встречи с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

"Война должна закончиться сейчас же", - сказал он, отметив, что война в Украине "создает страдания и опустошение".

По словам генсека, украинское производство продуктов питания и российское производство удобрений должны вернуться на мировой рынок.

Гутерриш также призвал к быстрым решениям по противодействию продовольственному кризису, который может возникнуть в результате войны и, прежде всего, затронуть развивающиеся страны.

Напомним, недавно генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил снять с России ряд санкций в обмен на то, что Кремль разблокирует экспорт зерна из Украины.

Как сообщалось, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине необходимо получить гарантии от ООН и третьих стран для вывоза зерна из портов страны. Гарантий исключительно Кремля недостаточно.

Кроме того, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что блокируя украинские порты, Россия хочет создать мировой продуктовый кризис. В настоящее время Украина не может вывезти около 90 млн тонн аграрной продукции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Антониу Гутерриш
NEWS
В Минобороны объяснили, почему не сообщают об успехах контрнаступления ВСУ
В Минобороны объяснили, почему не сообщают об успехах контрнаступления ВСУ
DAILY
"Это мы должны были воевать с врагом, а не наши дети". Репортаж из прифронтового Донбасса
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Это мы должны были воевать с врагом, а не наши дети". Репортаж из прифронтового Донбасса