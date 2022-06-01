Генсек ООН Гутерріш назвав умову для завершення продовольчої кризи

Вирішення продовольчої кризи у світі неможливе без повернення продовольства України та добрив Росії на світовий ринок. Для цього війна в Україні "має закінчитися зараз же".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша під час прес-конференції після зустрічі із прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон.

"Війна має закінчитися зараз же", - сказав він, зазначивши, що війна в Україні "створює страждання та спустошення".

За словами генсека, українське виробництво продуктів харчування та російське виробництво добрив мають повернутися на світовий ринок.

Гутерріш також закликав до швидких рішень щодо протидії продовольчій кризі, яка може виникнути в результаті війни і, перш за все, торкнутися країн, що розвиваються.