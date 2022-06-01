Генсек ООН Гутерріш назвав умову для завершення продовольчої кризи
Вирішення продовольчої кризи у світі неможливе без повернення продовольства України та добрив Росії на світовий ринок. Для цього війна в Україні "має закінчитися зараз же".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша під час прес-конференції після зустрічі із прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон.
"Війна має закінчитися зараз же", - сказав він, зазначивши, що війна в Україні "створює страждання та спустошення".
За словами генсека, українське виробництво продуктів харчування та російське виробництво добрив мають повернутися на світовий ринок.
Гутерріш також закликав до швидких рішень щодо протидії продовольчій кризі, яка може виникнути в результаті війни і, перш за все, торкнутися країн, що розвиваються.
Нагадаємо, нещодавно генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував зняти з Росії низку санкцій в обмін на те, що Кремль розблокує експорт зерна з України.
Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні необхідно отримати гарантії від ООН і третіх країн для вивезення зерна з портів країни. Гарантій виключно Кремля замало.
Крім того, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що блокуючи українські порти, Росія хоче створити світову продуктову кризу. Наразі Україна не може вивезти близько 90 млн тонн аграрної продукції.
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