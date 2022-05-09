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Шмыгаль: мировой продуктовый кризис - это еще одна стратегическая цель России

Новина українською →
Украина, Понедельник 09 мая 2022 08:34
Шмыгаль: мировой продуктовый кризис - это еще одна стратегическая цель России Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Блокируя украинские порты, Россия хочет создать мировой продуктовый кризис. В настоящее время Украина не может вывезти около 90 млн тонн аграрной продукции.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Во всем мире есть эта проблема. Украина оказалась чрезвычайно мощным производителем и поставщиком пищи для мира. Теперь мир готовится к мощному продуктовому кризису, вызванному не санкциями против России, а собственно ее действиями по блокированию наших морских портов. Мы не можем вывезти близко 90 млн тонн аграрной продукции, которую мы произвели", - рассказал он.

По словам Шмыгаля, это впервые за последние сто лет, когда одно государство блокирует порты другого, чтобы создать продовольственный кризис в мире.

"Это стратегическая цель России, несмотря на полномасштабную агрессию, они также формируют мировой продуктовый кризис", - добавил глава правительства.

Напомним, Украина - №1 экспортер подсолнечного масла, экспорт составляет 47% всего подсолнечного масла, производимого в стране. В настоящее время украинские порты заблокированы РФ и десятки миллионов тонн продукции, в частности масла, не могут быть доставлены ожидающим их странам.

Подробнее о финансовых запросах воюющей страны, переговорах с партнерами, прогнозах по инфляции, восстановлении пострадавших городов, выезде мужчин за границу, а также о том, когда на АЗС не будет дефицита - читайте в материале РБК-Украина.

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Денис Шмыгаль
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