Генсек НАТО зробив заяву щодо постачання ракет Tomahawk Україні

Рютте позитивно оцінив зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, яка відбудеться 17 жовтня у Вашингтоні.

Водночас відповідаючи на запитання, чи підтримає він адміністрацію Трампа у постачанні далекобійних ракет Tomahawk Україні сказав: "Я не втручатимуся в це, це залежить від окремих союзників".

"Можу запевнити вас, ми дуже раді, що зустріч відбулася. Той факт, що американський президент Трамп і президент України так тісно співпрацюють. Я думаю, що дуже добре, що вони проводять цю зустріч у п'ятницю", - повідомив генсек НАТО.

Він додав, що головна мета - усадити російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів, щоб завершити війну.

"Зрештою, нам потрібно досягти того, щоб Путін сів за стіл переговорів, щоб розпочалися змістовні переговори і щоб ми довели цю жахливу війну до кінця", - наголосив Рютте.