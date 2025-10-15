Генсек НАТО сделал заявление о поставках ракет Tomahawk Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не будет вмешиваться в дебаты вокруг поставок крылатых ракет Tomahawk в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Рютте на пресс-конференции после заседания Совета Украина-НАТО, которое приводит Sky News.
Рютте положительно оценил встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится 17 октября в Вашингтоне.
В то же время отвечая на вопрос, поддержит ли он администрацию Трампа в поставках дальнобойных ракет Tomahawk Украине сказал: "Я не буду вмешиваться в это, это зависит от отдельных союзников".
"Могу заверить вас, мы очень рады, что встреча состоялась. Тот факт, что американский президент Трамп и президент Украины так тесно сотрудничают. Я думаю, что очень хорошо, что они проводят эту встречу в пятницу", - сообщил генсек НАТО.
Он добавил, что главная цель - усадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров, чтобы завершить войну.
"В конце концов, нам нужно достичь того, чтобы Путин сел за стол переговоров, чтобы начались содержательные переговоры и чтобы мы довели эту ужасную войну до конца", - подчеркнул Рютте.
Напомним, во время выходных президент Владимир Зеленский дважды подряд провел телефонные разговоры с Дональдом Трампом.
Лидеры обсудили укрепление украинской системы противовоздушной обороны из-за новых российских атак, но основной темой стали американские крылатые ракеты Tomahawk.
После переговоров Зеленский отметил, что окончательное решение о передаче ракет Трамп еще не принял.
В то же время Трамп заявил, что перед принятием решения планирует поговорить с Владимиром Путиным и призвать его остановить войну. Если же Россия откажется, США могут согласиться на передачу Tomahawk Украине.
По словам директора оборонной программы аналитического центра "Центр новой американской безопасности" Стейси Петтиджон, США могут передать Украине лишь от 20 до 50 ракет Tomahawk, которые вряд ли изменят динамику войны.
