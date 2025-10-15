ua en ru
Генсек НАТО зробив заяву щодо постачання ракет Tomahawk Україні

Середа 15 жовтня 2025 16:17
UA EN RU
Генсек НАТО зробив заяву щодо постачання ракет Tomahawk Україні Фото: генсекретар НАТО Марк Рютте (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте не буде втручатися у дебати навколо постачання крилатих ракет Tomahawk в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Рютте на прес-конференції після засідання Ради Україна-НАТО, яку наводить Sky News.

Рютте позитивно оцінив зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, яка відбудеться 17 жовтня у Вашингтоні.

Водночас відповідаючи на запитання, чи підтримає він адміністрацію Трампа у постачанні далекобійних ракет Tomahawk Україні сказав: "Я не втручатимуся в це, це залежить від окремих союзників".

"Можу запевнити вас, ми дуже раді, що зустріч відбулася. Той факт, що американський президент Трамп і президент України так тісно співпрацюють. Я думаю, що дуже добре, що вони проводять цю зустріч у п'ятницю", - повідомив генсек НАТО.

Він додав, що головна мета - усадити російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів, щоб завершити війну.

"Зрештою, нам потрібно досягти того, щоб Путін сів за стіл переговорів, щоб розпочалися змістовні переговори і щоб ми довели цю жахливу війну до кінця", - наголосив Рютте.

Tomahawk для України

Нагадаємо, під час вихідних президент Володимир Зеленський двічі поспіль провів телефонні розмови з Дональдом Трампом.

Лідери обговорили зміцнення української системи протиповітряної оборони через нові російські атаки, але основною темою стали американські крилаті ракети Tomahawk.

Після переговорів Зеленський зазначив, що остаточне рішення про передачу ракет Трамп ще не ухвалив.

Водночас Трамп заявив, що перед прийняттям рішення планує поговорити з Володимиром Путіним і закликати його зупинити війну. Якщо ж Росія відмовиться, США можуть погодитися на передачу Tomahawk Україні.

За словами директора оборонної програми аналітичного центру "Центр нової американської безпеки" Стейсі Петтіджон, США можуть передати Україні лише від 20 до 50 ракет Tomahawk, які навряд чи змінять динаміку війни.

Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

