Генсек НАТО сделал заявление о поставках ракет Tomahawk Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не будет вмешиваться в дебаты вокруг поставок крылатых ракет Tomahawk в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Рютте на пресс-конференции после заседания Совета Украина-НАТО, которое приводит Sky News .

Рютте положительно оценил встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится 17 октября в Вашингтоне.

В то же время отвечая на вопрос, поддержит ли он администрацию Трампа в поставках дальнобойных ракет Tomahawk Украине сказал: "Я не буду вмешиваться в это, это зависит от отдельных союзников".

"Могу заверить вас, мы очень рады, что встреча состоялась. Тот факт, что американский президент Трамп и президент Украины так тесно сотрудничают. Я думаю, что очень хорошо, что они проводят эту встречу в пятницу", - сообщил генсек НАТО.

Он добавил, что главная цель - усадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров, чтобы завершить войну.

"В конце концов, нам нужно достичь того, чтобы Путин сел за стол переговоров, чтобы начались содержательные переговоры и чтобы мы довели эту ужасную войну до конца", - подчеркнул Рютте.