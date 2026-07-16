Генсек НАТО відреагував на заміну міністра оборони і дав прогноз щодо стратегії України

Рютте зазначив, що очікує "наступності" в українській оборонній політиці. Український опір на передовій зараз ефективніший, ніж на початку року - армія РФ просувається дуже повільно, а Україні вдалося контратакувати в окремих районах.

"У мене були добрі робочі стосунки з Михайлом Федоровим", - сказав генсек НАТО. Він побажав Федорову успіху і зазначив, що його наступник, безсумнівно, продовжить курс.

Втрати Росії на фронті

За словами Рютте, Росія щомісяця втрачає від 25 000 до 35 000 солдатів.

"Якщо ви молодий росіянин, який розглядає можливість приєднатися до військових дій, ви можете бути одним із цих приблизно 30 000 цього чи наступного місяця", - сказав генсек НАТО.

Він назвав кількість жертв "жахливою новиною для постраждалих сімей, для людей, які постраждали".

Крім того, Україна "завдає удару глибоко в Росію", б'ючи по енергетичній інфраструктурі та промисловій базі противника.