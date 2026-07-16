Генсек НАТО отреагировал на замену министра обороны и дал прогноз по стратегии Украины

В НАТО не ожидают существенных изменений в стратегии Киева в борьбе с Россией после смены министра обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте агентствуDPA.
Рютте отметил, что ожидает "преемства" в украинской оборонной политике. Украинское сопротивление на передовой сейчас более эффективно, чем в начале года - армия РФ продвигается очень медленно, а Украине удалось контратаковать в отдельных районах.
"У меня были хорошие рабочие отношения с Михаилом Федоровым", – сказал генсек НАТО. Он пожелал Федорову успеха и отметил, что его преемник несомненно продолжит курс.
По словам Рютте, Россия ежемесячно теряет от 25 000 до 35 000 солдат.
"Если вы молодой россиянин, рассматривающий возможность присоединиться к военным действиям, вы можете быть одним из этих примерно 30 000 этого или следующего месяца", - сказал генсек НАТО.
Он назвал количество жертв "ужасной новостью для пострадавших семей, для пострадавших".
Кроме того, Украина "наносит удар глубоко в Россию", ударяя по энергетической инфраструктуре и промышленной базе противника.
Ранее РБК-Украина писала, что президент Владимир Зеленский решил уволить Михаила Федорова с должности министра обороны и назвал две причины - конфликт с главкомом Александром Сырским и закупки, которые Минобороны делало "вразрез с пожеланиями армии".
Решение президента вызвало волну возмущения – в Киеве и других городах Украины 16 июля прошли мирные акции в поддержку Федорова , в которых приняли участие не только ветераны и общественные активисты, но и известные представители украинского шоубизнеса.
Зеленский назначил и.о. министра обороны временного исполняющего обязанности главы СБУ, генерал-майора Евгения Хмару