Генсек НАТО відреагував на українську операцію "Павутина"
В рамках спецоперації "Павутина" Україна уразила ворожі засоби, які Росія застосовує для безпрецедентних атак на цивільних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Марка Рютте під час пресконференції.
Відповідаючи на питання, чи використовувала Україна розвідувальні дані країн-членів НАТО для операції "Павутина", Рютте заявив, що в Альянсі є "традиція" - не коментувати українські та російські операції.
"У цьому випадку мій коментар буде про ціль української операції. Це була атака на засоби, які Росія використовує для безпрецедентних атак на цивільне населення України. Через те я вважаю, що Україна була націлена саме на ці спроможності росіян", - додав він.
Операція "Пуватина"
Операцію було проведено 1 червня. У цей день безпілотники Служби безпеки України (СБУ) завдали ударів по чотирьох російських авіабазах: "Белая", «Дягилево", "Оленья" та "Иваново". За даними СБУ, унаслідок атаки було знищено й пошкоджено 41 літак стратегічної авіації Російської Федерації.
Спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що операція нібито підвищила ризик подальшої ескалації збройного конфлікту.
Тим часом з'явились супутникові знімки двох уражених аеродромів.
Детальніше про цю унікальну спецоперацію - у матеріалі РБК-Україна.
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