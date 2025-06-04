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Операція "Павутина": з'явились супутникові знімки ще двох атакованих аеродромів

Середа 04 червня 2025 11:15
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Операція "Павутина": з'явились супутникові знімки ще двох атакованих аеродромів Ілюстративне фото: з'явились супутникові знімки ще двох атакованих аеродромів (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

З'явились супутникові знімки російських аеродромів "Белая" й "Иваново", які підтверджують пошкодження літаків після атаки українських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт журналістських розслідувань "Схеми".

На свіжих супутникових знімках Planet Labs за 4 червня можна побачити пошкодження щонайменше семи стратегічних бомбардувальників на аеродромі "Белая": трьох Ту-95, а також чотирьох Ту-22".

Фото: супутникові зніми аеродрому "Белая" (t.me/cxemu)

Тим часом OSINT-аналітики GEOINT й Hurin пишуть, що на аеродромі "Иваново" було знищено щонайменше один літак А-50. Зокрема, можливо, декілька були пошкоджені.

Операція &quot;Павутина&quot;: з'явились супутникові знімки ще двох атакованих аеродромів

Фото: супутникові зніми аеродрому "Иваново" (t.me/cxemu)

Водночас на "Дягилево" значних пошкоджень не зафіксовано.

Операція &quot;Павутина&quot;: з'явились супутникові знімки ще двох атакованих аеродромів

Фото: супутникові зніми аеродрому "Дягилево" (t.me/cxemu)

Операція "Пуватина"

Операція була реалізована 1 червня. Тоді ж дрони Служби безпеки України (СБУ) атакували чотири російських аеродроми: "Белая", "Дягилево", "Оленья" та "Иваново". Під час атаки були знищенні та пошкоджені, згідно з даними відомства, 41 літак стратегічної авіації Росії.

За словами спецпредставника США з питань України та Росії Кіта Келлога, операція "Павутина" нібито підвищила ризик ескалації конфлікту.

Детальніше про те, що відомо про унікальну спецоперацію, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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