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Генсек НАТО отреагировал на украинскую операцию "Паутина"

Среда 04 июня 2025 15:13
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Генсек НАТО отреагировал на украинскую операцию "Паутина" Фото: Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В рамках спецоперации "Паутина" Украина поразила вражеские средства, которые Россия применяет для беспрецедентных атак на гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время пресс-конференции.

Отвечая на вопрос, использовала ли Украина разведывательные данные стран-членов НАТО для операции "Паутина", Рютте заявил, что в Альянсе есть "традиция" - не комментировать украинские и российские операции.

"В этом случае мой комментарий будет о цели украинской операции. Это была атака на средства, которые Россия использует для беспрецедентных атак на гражданское население Украины. Поэтому я считаю, что Украина была нацелена именно на эти способности россиян", - добавил он.

Операция "Пуватина"

Операция была проведена 1 июня. В этот день беспилотники Службы безопасности Украины (СБУ) нанесли удары по четырем российским авиабазам: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". По данным СБУ, в результате атаки был уничтожен и поврежден 41 самолет стратегической авиации Российской Федерации.

Спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что операция якобы повысила риск дальнейшей эскалации вооруженного конфликта.

Тем временем появились спутниковые снимки двух пораженных аэродромов.

Подробнее об этой уникальной спецоперации - в материале РБК-Украина.

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