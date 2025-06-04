Генсек НАТО отреагировал на украинскую операцию "Паутина"

В рамках спецоперации "Паутина" Украина поразила вражеские средства, которые Россия применяет для беспрецедентных атак на гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время пресс-конференции .

Отвечая на вопрос, использовала ли Украина разведывательные данные стран-членов НАТО для операции "Паутина", Рютте заявил, что в Альянсе есть "традиция" - не комментировать украинские и российские операции.

"В этом случае мой комментарий будет о цели украинской операции. Это была атака на средства, которые Россия использует для беспрецедентных атак на гражданское население Украины. Поэтому я считаю, что Украина была нацелена именно на эти способности россиян", - добавил он.