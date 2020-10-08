Генсек НАТО призвал Минск и Москву уважать права белорусов

Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Минск и Москву уважать право белорусов определять свое будущее посредством диалога. Также в НАТО призвали Минск пересмотреть свое решение об ограничении присутствия в стране союзников Альянса.

Об этом Столтенберг заявил во время визита в Эстонию, передает пресс-служба НАТО.

В Альянсе заявили, что все союзники поддерживают суверенную и независимую Беларусь.

"И Минск, и Москва должны уважать право белорусского народа определять свое будущее посредством инклюзивного политического диалога", - сказал Столтенберг.

Он выразил сожаление о решении белорусских властей ограничить дипломатическое присутствие союзников НАТО в Беларуси.

"Союзники солидарны, и мы призываем Минск пересмотреть свое решение", - добавил Столтенберг.

Напомним, ранее заместитель министра обороны России Андрей Картаполов заявил, что НАТО якобы планирует "демонтировать" союз РФ и Беларуси. В связи с этим Альянс якобы наращивает военное присутствие в странах Балтии.

До этого Столтенберг призвал президента России Владимира Путина не вмешиваться в конфликт в Беларуси.

Также РБК-Украина писало, что Беларусь ввела ответные санкции против стран Балтии, запретив въезд более 100 чиновникам из каждой страны.