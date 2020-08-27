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НАТО призвало Россию не вмешиваться в дела Беларуси

Четверг 27 августа 2020 19:35
НАТО призвало Россию не вмешиваться в дела Беларуси
Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал президента России Владимира Путина не вмешиваться в конфликт в Беларуси. Ранее Путин заявил, что Россия подготовила силовиков для урегулирования ситуации в Беларуси.

Об этом сообщает AFP.

По словам Столтенберга, Беларусь является суверенным и независимым государством.

"Никто, в том числе Россия, не должен вмешиваться в это дело", - сказал генсек НАТО.

Напомним, сегодня Путин сообщил, что Россия подготовила резерв из силовиков и готова оказать помощь президенту Беларуси Александру Лукашенко для урегулирования конфликта.

Как писало РБК-Украина, координационный совет белорусской оппозиции назвал такие заявления Путина внешним вмешательством.

Кроме этого координационный совет заявил, что не примет никакую иностранную помощь и призвал не вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

Также сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Россию немедленно отказаться от планов военного вторжения в Беларусь.

До этого Столтенберг заявил, что Лукашенко использует НАТО как предлог для разгона демонстрантов.

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