Генсек НАТО закликав Мінськ і Москву поважати права білорусів

Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Україна)

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав Мінськ і Москву поважати право білорусів визначати своє майбутнє за допомогою діалогу. Також в НАТО закликали Мінськ переглянути своє рішення про обмеження присутності в країні союзників Альянсу.

Про це Столтенберг заявив під час візиту в Естонію, передає прес-служба НАТО.

В Альянсі заявили, що всі союзники підтримують суверенну і незалежну Білорусь.

"І Мінськ, і Москва повинні поважати право білоруського народу визначати своє майбутнє шляхом інклюзивного політичного діалогу", - сказав Столтенберг.

Він висловив жаль про рішення білоруської влади обмежити дипломатичну присутність союзників НАТО в Білорусі.

"Союзники солідарні, і ми закликаємо Мінськ переглянути своє рішення", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, раніше заступник міністра оборони Росії Андрій Картаполов заявив, що НАТО нібито планує "демонтувати" союз РФ та Білорусі. У зв'язку з цим Альянс нібито нарощує військову присутність в країнах Балтії.

До цього Столтенберг закликав президента Росії Володимира Путіна не втручатися в конфлікт у Білорусі.

Також РБК-Україна писало, що Білорусь ввела санкції у відповідь проти країн Балтії, заборонивши в'їзд понад 100 чиновникам з кожної країни.