Генсек НАТО попередив Путіна: ядерну війну не можна виграти

Рютте зауважив, що успіх щорічних ядерних навчань військового альянсу, які відбулися на початку цього місяця, вселив йому "абсолютну впевненість у надійності ядерного стримування НАТО" перед обличчям російських загроз.

Він підкреслив, що, коли Росія використовує небезпечну та безрозсудну ядерну риторику, жителі країн НАТО повинні знати, що панікувати не потрібно, оскільки альянс має потужний ядерний стримуючий потенціал.

"І Путін повинен знати, що ядерну війну ніколи не виграти й ніколи не можна розпочинати", - підкреслив він.

Варто відзначити, що Путін неодноразово попереджав Захід про потенційні ядерні наслідки з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Минулого місяця він заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю, якщо її вдарять звичайними ракетами, і що Москва розглядатиме будь-який напад на неї, підтриманий ядерною державою, як спільний напад.