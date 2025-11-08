Генсек НАТО попередив Путіна: ядерну війну не можна виграти

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив російського диктатора Володимира Путіна, що ядерну війну ніколи не можна виграти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Рютте зауважив, що успіх щорічних ядерних навчань військового альянсу, які відбулися на початку цього місяця, вселив йому "абсолютну впевненість у надійності ядерного стримування НАТО" перед обличчям російських загроз.
Він підкреслив, що, коли Росія використовує небезпечну та безрозсудну ядерну риторику, жителі країн НАТО повинні знати, що панікувати не потрібно, оскільки альянс має потужний ядерний стримуючий потенціал.
"І Путін повинен знати, що ядерну війну ніколи не виграти й ніколи не можна розпочинати", - підкреслив він.
Варто відзначити, що Путін неодноразово попереджав Захід про потенційні ядерні наслідки з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.
Минулого місяця він заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю, якщо її вдарять звичайними ракетами, і що Москва розглядатиме будь-який напад на неї, підтриманий ядерною державою, як спільний напад.
Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп оголосив про те, що його країна відновлює випробування ядерної зброї, оскільки інші держави "вже цим зайнялися".
Трамп зробив таку заяву після того, як російський диктатор почав хизуватися новим озброєнням, яке може нести ядерну зброю.
Спочатку Путін заявив про успішні випробування ракети "Буревісник", а потім - про підводний дрон "Посейдон". Примітно, що і "Буревісник", і "Посейдон" нібито обладнані ядерною установкою.
На тлі цього міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов заявив, що США під час військових навчань нібито відпрацьовують ракетно-ядерні удари по Росії.
Також він запропонував російському диктатору Володимиру Путіну негайно розпочати підготовку до "повномасштабних ядерних навчань".
У відповідь Путін наказав своїм підлеглим опрацювати цю ідею. Також він додав, що якщо США або інші країни з "ядеркою" відновлять ядерні випробування, але Росія "повинна буде відповісти адекватно".
Пізніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков почав виправдовуватися, що Путін нібито не наказував почати підготовку до ядерних випробувань.