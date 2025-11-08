Генсек НАТО предупредил Путина: ядерную войну нельзя выиграть

Рютте отметил, что успех ежегодных ядерных учений военного альянса, которые состоялись в начале этого месяца, вселил ему "абсолютную уверенность в надежности ядерного сдерживания НАТО" перед лицом российских угроз.

Он подчеркнул, что, когда Россия использует опасную и безрассудную ядерную риторику, жители стран НАТО должны знать, что паниковать не нужно, поскольку альянс имеет мощный ядерный сдерживающий потенциал.

"И Путин должен знать, что ядерную войну никогда не выиграть и никогда нельзя начинать", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что Путин неоднократно предупреждал Запад о потенциальных ядерных последствиях с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

В прошлом месяце он заявил, что Россия может применить ядерное оружие, если ее ударят обычными ракетами, и что Москва будет рассматривать любое нападение на нее, поддержанное ядерной державой, как совместное нападение.